Предсказан масштаб возможного весеннего контрнаступления ВСУ

Военный эксперт Глазунов: новое контрнаступление ВСУ ограничится одним районом

Военный эксперт, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Олег Глазунов предсказал масштаб возможного весеннего контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ). В беседе с «Лентой.ру» специалист выразил мнение, что новая кампания ВСУ ограничится только одним районом.

Ранее руководитель Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что украинские военные начнут наступление на российские укрепрайоны весной. «Мы делаем ход, противник делает ход. Теперь их очередь. Они закончат, и тогда придет наша очередь», — сказал он.

«На Украине проводят еще одну мобилизацию, и они с помощью Евросоюза и США смогут подготовить еще несколько бригад для контрнаступления. Это не будет контрнаступлением по всей линии фронта, это будет где-то в одном районе. Не думаю, что оно будет переломным. В принципе, какое контрнаступление ни организовали бы ВСУ, оно не будет оперативным, то есть не будет иметь стратегического значения. Оно будет иметь больше пропагандистский характер, чем стратегический, оно не принесет победу Украине», — заявил Глазунов.

Если это будет контрнаступление, оно точно не приведет к тому, что они выйдут к границам России или попадут на территорию Крыма, считает

военный эксперт, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Олег Глазунов.

При этом специалист усомнился в том, что украинской армии хватит ресурсов на проведение еще одной подобной кампании после неудачи. «На Украине не хватит ресурсов, чтобы продолжать это контрнаступление — то есть не хватит ни танков, ни артиллерии, ни авиации. Не стоит бояться таких вот высказываний, потому что ресурсы Украины не так велики и в плане техники, и в плане личного состава», — заключил собеседник «Ленты.ру».

До этого генерал ВСУ в отставке Сергей Кривонос отмечал, что Украина не обладает ресурсами для нового наступления. Он указывал на ошибочную политику Киева в плане мобилизации и работы предприятий для обеспечения потребностей армии.