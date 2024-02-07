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03:27, 7 февраля 2024Мир

В США выступили против помощи Израилю без Украины

Палата представителей США выступила против проекта о помощи Израилю без Украины

Фото: Jim Bourg / Reuters

Палата представителей США не поддержала законопроект о помощи Израилю, который не предполагает выделение средств для Украины. Об этом передает РИА Новости со ссылкой на результаты голосования.

Для принятия инициативы требуется поддержка более двух третей конгрессменов. Однако против проекта выступили 180 законодателей — это значит, что он не получил необходимой поддержки. Процесс голосования транслировали кабельные сети США.

Ранее президент США Джо Байден заявил об отчаянном положении Украины в связи с прекращением военной помощи США. «Каждая неделя, каждый месяц, проходящий без новой помощи Украине, означает, что остается меньше снарядов, меньше средств противовоздушной обороны, меньше инструментов, с помощью которых Украина может защищаться от российского натиска», — отметил он.

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      Марина Совина
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