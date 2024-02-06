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21:56, 6 февраля 2024Мир

Байден заявил об отчаянном положении Украины

Байден заявил об отчаянном положении Украины без военной помощи США
Джо Байден

Джо Байден. Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Президент США Джо Байден на выступлении в Белом доме заявил, что Украина находится в отчаянном положении. Его слова приводит ТАСС.

Байден уточнил, что Украина находится в тяжелой ситуации в связи с прекращением военной помощи со стороны США. Он подчеркнул, что надел для выступления «украинский галстук и украинский значок», поскольку Киев сейчас «в отчаянном положении».

«Часы тикают. Каждая неделя, каждый месяц, проходящий без новой помощи Украине, означает, что остается меньше снарядов, меньше средств противовоздушной обороны, меньше инструментов, с помощью которых Украина может защищаться от российского натиска», — подчеркнул он.

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      Марина Совина
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