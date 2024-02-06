Байден обвинил Трампа в препятствовании принятию проекта о помощи Украине
Президент США Джо Байден обвинил своего предшественника, республиканца Дональда Трампа в том, что он препятствует одобрению законопроекта о помощи Украине и охране американской границы, поскольку не хочет решать проблему с мигрантами. Заявление приводит РИА Новости.
«Бывший президент отчаянно пытается остановить этот законопроект. Потому что он не заинтересован в решении пограничной проблемы», — подчеркнул глава государства.
Ранее сообщалось о подготовке Сенатом США законопроекта, в рамках которого предлагается выделить 60 миллиардов долларов на помощь Украине и 20,23 миллиарда — на решение кризиса на южной границе США.
Дональд Трамп раскритиковал текст законопроекта, назвав его «чудовищным» и перекладывающим проблемы демократов на плечи республиканцев.