Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
21:51, 6 февраля 2024Мир

Байден обвинил Трампа в препятствовании принятию проекта о помощи Украине

Байден обвинил Трампа в препятствовании одобрению помощи Украине и охране границ
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: CNP / Globallookpress.com

Президент США Джо Байден обвинил своего предшественника, республиканца Дональда Трампа в том, что он препятствует одобрению законопроекта о помощи Украине и охране американской границы, поскольку не хочет решать проблему с мигрантами. Заявление приводит РИА Новости.

«Бывший президент отчаянно пытается остановить этот законопроект. Потому что он не заинтересован в решении пограничной проблемы», — подчеркнул глава государства.

Ранее сообщалось о подготовке Сенатом США законопроекта, в рамках которого предлагается выделить 60 миллиардов долларов на помощь Украине и 20,23 миллиарда — на решение кризиса на южной границе США.

Дональд Трамп раскритиковал текст законопроекта, назвав его «чудовищным» и перекладывающим проблемы демократов на плечи республиканцев.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Трампу отказали в иммунитете по делу о штурме Капитолия. Что это значит для бывшего президента США?

      Карлсон заявил о попытках Белого дома сорвать интервью с Путиным

      Леброн Джеймс назвал величайшего футболиста в истории

      Байден заявил об отчаянном положении Украины

      Такер Карлсон заявил о скором интервью с Путиным

      Байден обвинил Трампа в препятствовании принятию проекта о помощи Украине

      На Украине обвинили СБУ в убийстве Ильи Кивы и Владлена Татарского

      Белый дом признал нанесение Россией ударов по военным целям на Украине

      Байдена обвинили в подрыве авторитета США

      Украину предупредили об опасной ситуации в конфликте с Россией

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше