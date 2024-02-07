Американские дипломаты предрекли катастрофу из-за Украины

NYT: дипломаты США признали удар по репутации из-за ситуации с помощью Украине

Ряд американских послов, работающих в странах Индо-Тихоокеанского региона, призвали Конгресс США принять закон о помощи Украине и Израилю. Об этом написала газета The New York Times.

Девять американских послов признали, что США получат удар по репутации из-за ситуации с помощью Украине. Авторы NYT отметили, что подобные заявления не являются типичными для дипломатической сферы, поскольку ее представители не стремятся участвовать в публичных обсуждениях политических вопросов.

«Правительства (союзников США — прим. "Ленты.ру") наблюдают за тем, что мы делаем в этот поворотный момент истории — время, когда решения, которые мы принимаем сейчас, будут иметь долгосрочные последствия на долгие годы», — отмечается в их письме.

Обращение к Конгрессу подписали послы США в Южной Корее, Японии, Австралии, Филиппинах, Индии, Китае, Новой Зеландии, Малайзии и Вьетнаме.

Ранее президент США Джо Байден заявил об отчаянном положении Украины в связи с прекращением военной помощи США. «Каждая неделя, каждый месяц, проходящий без новой помощи Украине, означает, что остается меньше снарядов, меньше средств противовоздушной обороны, меньше инструментов, с помощью которых Украина может защищаться от российского натиска», — отметил он.