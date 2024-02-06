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14:14, 6 февраля 2024Мир

Стало известно о грядущей в США блокировке выделения помощи Украине

WP: в США республиканцы планируют заблокировать законопроект о помощи Украине

Фото: U.S. Senate TV / Reuters

В Сенате США Республиканская партия планирует заблокировать законопроект о южной границе и выделении помощи Украине. Об этом сообщает The Washington Post (WP).

Спикер Республиканской партии и сенатор от штата Оклахома Джеймс Лэнкфорд заявил, что «республиканцы, скорее всего, объединятся, чтобы заблокировать закон» во время голосования в среду 7 февраля. Он добавил, что «даже он сам может проголосовать против него».

Еще один конгрессмен-республиканец Джон Тьюн отметил, что грядущее голосование является «слишком преждевременным».

На переговорах также обсуждалось, потребуется ли больше времени для принятия законопроекта после его блокировки и возможно ли повторное рассмотрение для внесения правок. Как отмечает издание, достижение консенсуса по изменению законопроекта в ближайшем будущем является «маловероятным».

Ранее экс-президент США республиканец Дональд Трамп раскритиковал текст законопроекта о помощи Украине и назвал его «чудовищным» и перекладывающим проблемы демократов на плечи республиканцев.

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      Лина Пивоварова
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