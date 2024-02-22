Зеленский признал отсутствие плана Б на случай отказа США от помощи Украине

Зеленский: на случай, если США не предоставят Украине помощь, нет плана Б

Владимир Зеленский признал, что у него нет плана Б на случай, если США не предоставят Украине помощь. Его слова приводит РИА Новости.

«Нам надо будет найти что-то похожее, конечно, мы найдем, мы не будем просто стоять, мы должны выживать. Нам нужно найти параллельные шаги, параллельные линии», — ответил украинский лидер на вопрос журналистов о том, есть ли у него запасной план на случай отказа США от помощи Киеву.

Он также подчеркнул, что без помощи со стороны западных стран украинские войска будут нести все больше потерь.

Ранее руководитель фракции «Слуга народа» в Верховной Раде Давид Арахамия рассказал, что необходимое количество людей для мобилизации зависит от объема помощи Украине от Запада. По его словам, чем меньше будет помощь, тем больше людей придется призвать на службу в вооруженные силы республики.