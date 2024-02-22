Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
13:33, 22 февраля 2024Бывший СССР

Зеленский признал отсутствие плана Б на случай отказа США от помощи Украине

Зеленский: на случай, если США не предоставят Украине помощь, нет плана Б

Фото: Wolfgang Rattay / Reuters

Владимир Зеленский признал, что у него нет плана Б на случай, если США не предоставят Украине помощь. Его слова приводит РИА Новости.

«Нам надо будет найти что-то похожее, конечно, мы найдем, мы не будем просто стоять, мы должны выживать. Нам нужно найти параллельные шаги, параллельные линии», — ответил украинский лидер на вопрос журналистов о том, есть ли у него запасной план на случай отказа США от помощи Киеву.

Он также подчеркнул, что без помощи со стороны западных стран украинские войска будут нести все больше потерь.

Ранее руководитель фракции «Слуга народа» в Верховной Раде Давид Арахамия рассказал, что необходимое количество людей для мобилизации зависит от объема помощи Украине от Запада. По его словам, чем меньше будет помощь, тем больше людей придется призвать на службу в вооруженные силы республики.

Что думаешь? Оцени!
      Александр Курбатов
      Обсудить
      Последние новости

      «Одесса, возвращайся домой». Медведев назвал Одессу русским городом

      Бейонсе призналась в неизлечимой аутоиммунной болезни

      Медведев назвал доносительство «совершенно нормальным»

      Ведущая «Давай поженимся!» пожаловалась на плохих строителей

      Россиянка нашла загадочное послание с просьбой о помощи в заказе с Wildberries

      Российские системы ПВО сбили управляемую бомбу JDAM

      Минобороны заявило о занятии более выгодных позиций под Авдеевкой

      Тарасова оценила поддержку Валиевой Путиным

      Немецкий генерал заявил о преимуществе России на Украине

      Минобороны заявило о взятии под контроль донецкого села Победа

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше