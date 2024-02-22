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13:10, 22 февраля 2024Бывший СССР

Количество военной помощи от Запада решило степень мобилизации на Украине

Количество помощи от Запада решило степень мобилизации граждан Украины

Фото: Radio Free Europe / Radio Liberty / Serhii Nuzhnenko / Reuters

Руководитель фракции «Слуга народа» в Верховной Раде Украины Давид Арахамия рассказал о форматах мобилизации граждан Украины в зависимости от количества помощи от Запада, его слова передает издание «Страна».

«Если будет помощь меньше, нам надо больше будет мобилизовать людей. Если помощь будет больше, тогда коэффициент вооруженности растет и тогда вам надо меньше людей, потому что вы можете некоторые участки фронта закрывать условно оружием, и вам не надо столько людей», — заявил политик.

Также Арахамия указал, что выбора о мобилизации не стоит, поскольку в действующих бригадах Вооруженных сил Украины (ВСУ) неукомплектованность достигает 40 процентов и это, по его заявлению, не связано с потерями.

Ранее стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект о демобилизации для срочников. Предложение включает изменения в законе «О воинской обязанности и военной службе» и касается сроков несения срочной службы.

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      Валентин Карант
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