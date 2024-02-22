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12:45, 22 февраля 2024Бывший СССР

Зеленский внес законопроект о демобилизации срочников

Зеленский внес в Верховную Раду законопроект о демобилизации срочников

Фото: Wolfgang Rattay / Pool / Reuters

Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект о демобилизации для срочников. Об этом сообщается на сайте украинского парламента.

Предложение включает в себя изменения в законе «О воинской обязанности и военной службе» и касается сроков несения срочной службы.

Издание «Страна.ua» сообщает, что законопроект об ужесточении мобилизации предлагал проводить демобилизацию через 36 месяцев по решению ставки. Многие посчитали, что это позволит не проводить демобилизацию вообще.

Ранее депутат Рады Алексей Гончаренко (внесен в России в перечень террористов и экстремистов) сообщил, что парламент может принять законопроект об ужесточении мобилизации на Украине 6 марта.

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      Алевтина Запольская
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