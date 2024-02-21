На Украине назвали возможный срок принятия законопроекта о мобилизации

Депутат Гончаренко: Рада может принять законопроект о мобилизации 6 марта

Верховная Рада может принять законопроект об ужесточении мобилизации на Украине 6 марта. Такой возможный срок назвал в своем Telegram-канале депутат украинского парламента Алексей Гончаренко (внесен в России в перечень террористов и экстремистов).

По его словам, на эту дату, предварительно, назначено второе чтение соответствующего документа.

Ранее секретарь комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности Роман Костенко сообщал, что депутаты парламента подали более 2,5 тысячи правок к законопроекту о мобилизации в республике. Он также допустил, что на следующей неделе оборонный комитет Рады начнет готовить к голосованию во втором чтении новую редакцию документа.