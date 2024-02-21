Депутаты Верховной Рады подали тысячи правок к законопроекту о мобилизации

Депутаты Рады подали 2,5 тысячи правок к законопроекту о мобилизации на Украине

Депутаты Верховной Рады подали свыше 2,5 тысячи правок к законопроекту о мобилизации на Украине. Об этом сообщил секретарь комитета украинского парламента по вопросам нацбезопасности Роман Костенко, передает агентство «Укринформ».

По его словам, к настоящему времени ко второму чтению законопроекта поступило 2527 правок. Он предположил, что в будущем их количество может измениться. Костенко также допустил, что на следующей неделе оборонный комитет Верховной Рады начнет готовить новую редакцию документа к голосованию во втором чтении.

Ранее стало известно, что офис президента Украины и депутаты парламента республики разработали две концепции экономического бронирования от мобилизации. Согласно им, военнообязанные сотрудники предприятий смогут получить освобождение от службы в Вооруженных силах страны за деньги.