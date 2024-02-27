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09:23, 27 февраля 2024Бывший СССР

Зеленский назвал последствие отсутствия помощи США

Зеленский признал, что ВСУ не смогут удерживать оборону без помощи США

Фото: Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) не будут способны удерживать оборону без помощи США. Это признал украинский президент Владимир Зеленский в интервью CNN.

Он отметил, что люди будут готовы, а боеприпасы и бригады нет. «Не только к нашему контрнаступлению, они не будут готовы к обороне, к тому, чтобы оставаться сильными», — сказал Зеленский.

Глава государства отметил, что успех и продвижение ВСУ вперед зависят от поддержки Вашингтона. По его словам, без американской помощи Украине придется очень трудно.

Ранее Зеленский заявлял, что без поддержки США Украина рискует потерять много людей и территории. Глава государства выразил надежду, что в США действительно желают победы Киева, а не используют вооруженный конфликт как попытку ослабить Россию.

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      Кристина Есикова
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