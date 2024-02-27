Зеленский назвал последствие отсутствия помощи США
Зеленский признал, что ВСУ не смогут удерживать оборону без помощи США
Вооруженные силы Украины (ВСУ) не будут способны удерживать оборону без помощи США. Это признал украинский президент Владимир Зеленский в интервью CNN.
Он отметил, что люди будут готовы, а боеприпасы и бригады нет. «Не только к нашему контрнаступлению, они не будут готовы к обороне, к тому, чтобы оставаться сильными», — сказал Зеленский.
Глава государства отметил, что успех и продвижение ВСУ вперед зависят от поддержки Вашингтона. По его словам, без американской помощи Украине придется очень трудно.
Ранее Зеленский заявлял, что без поддержки США Украина рискует потерять много людей и территории. Глава государства выразил надежду, что в США действительно желают победы Киева, а не используют вооруженный конфликт как попытку ослабить Россию.