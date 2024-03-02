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00:15, 3 марта 2024Бывший СССР

Зеленский заявил о невозможности понять поведение партнеров Киева

Зеленский: поведение партнеров Киева невозможно понять
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Ukrainian Presidential Press Service/Handout via Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский в традиционном видеообращении заявил, что поведение партнеров Киева «невозможно понять». Он добавил, что такое поведение союзников забыть не удастся.

По его словам, Украина не просила ничего больше необходимого для защиты. «А когда люди погибают, а партнеры Киева занимаются внутренними политическими играми или спорами, ситуацию невозможно понять», — сказал украинский президент.

Конгресс США уже много месяцев не может согласовать выделение Украине крупного пакета помощи — речь идет про пакет размером в 60 миллиардов долларов.

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      Марина Совина
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