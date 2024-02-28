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00:07, 28 февраля 2024Мир

Байден предупредил о катастрофе на Украине без новой помощи США

Байден заявил, что Украину без помощи США ждут катастрофические последствия
Джо Байден

Джо Байден. Фото: Chris Kleponis / Globallookpress

Президент США Джо Байден на встрече с лидерами обеих палат Конгресса предупредил, что Украину ждут катастрофические последствия без выделения нового пакета помощи от Вашингтона. Его слова приводит ТАСС.

«На Украине, я думаю, срочная потребность. Надеюсь, мы сможем немного поговорить об этом. И, думаю, каждый день последствия бездействия на Украине катастрофические», — подчеркнул глава государства.

Он добавил, что провел беседу с некоторыми партнерами в G7, а лидер демократического большинства в Сенате Конгресса США Чак Шумер посетил республику. Байден добавил, что американская администрация очень обеспокоена.

Президент обсуждал с законодателями законопроект о финансировании помощи Израилю, Украине и Тайваню, а также обеспечение продолжения работы федерального правительства.

Ранее Чак Шумер выступил с заявлением по итогам переговоров Байдена и партийного руководства Конгресса. Он заявил, что в конфликте с Россией Украина проиграет без помощи США, а союзники Вашингтона отвернутся от него при таком развитии событий.

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      Марина Совина
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