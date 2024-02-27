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08:20, 27 февраля 2024Мир

Стало известно о попытках Байдена предотвратить шатдаун правительства США

NYT: Байден встретится с лидерами Конгресса США во избежание шатдауна
Джо Байден

Джо Байден. Фото: Samuel Corum — Pool via CNP / Consolidated News Photos / Global Look Press

Президент США Джо Байден встретится с лидерами Конгресса, чтобы содействовать компромиссу для принятия законопроектов по государственным ассигнованиям во избежание шатдауна правительства. Об этом сообщает The New York Times.

Как стало известно, на встрече в пятницу будут присутствовать спикер Палаты представителей Майк Джонсон, лидер большинства в Сенате Чак Шумер, лидер меньшинства в Палате представителей Хаким Джеффрис и лидер меньшинства в Сенате Митч Макконнелл.

«Президент хочет убедиться, что интересы национальной безопасности американского народа ставятся на первое место и не используются для политических целей [республиканцев и демократов]», — прокомментировала будущую встречу пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

Законопроект о расходах задерживается из-за требований крайне правых законодателей в Палате представителей, включая меры по ограничению доступа к абортам, которые многие члены не поддерживают. Ультраконсерваторы трижды за последние шесть месяцев ставили правительство на грань приостановки или частичной приостановки работы, пытаясь добиться большего сокращения расходов и введения консервативных политических условий, прописанных в том, как расходуются федеральные деньги.

26 февраля Конгресс США снова не смог договориться о предотвращении шатдауна, что грозит временной остановкой работы министерств, ответственных за движение транспорта и социальную помощь в стране. О грядущей приостановке работы правительства также сообщил лидер демократов в Сенате Чак Шумер. В частности, он заявил об угрозе «вредоносного и ненужного шатдауна правительства, вызванного крайним крылом Республиканской партии».

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      Дмитрий Сотак
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