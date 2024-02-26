WP: Конгресс США не смог договориться по предотвращению шатдауна

Конгресс США не смог договориться по предотвращению шатдауна, что грозит временной остановкой работы министерств, ответственных за движение транспорта и социальную помощь в стране. Об этом сообщает газета The Washington Post (WP).

«Даже частичное закрытие создаст проблемы для федеральных программ продовольственной помощи, включая программу экстренного питания для женщин, младенцев и детей. Авиадиспетчеры останутся на своих местах, но им не будут платить зарплату (...) Второй крайний срок приостановки работы правительства, назначенный на 9 марта, коснется министерства обороны, операций по обеспечению безопасности границ, Министерства юстиции и ФБР», — отмечается в материале издания.

Ситуация вызвана разногласиями между республиканцами, контролирующими Палату представителей, и демократами, контролирующими Сенат, по основным приоритетам финансирования. Каждая из сторон обвиняет друг друга в контрпродуктивной риторике и нежелании искать компромисс. Из-за отсутствия консенсуса, с 30 сентября прошлого года Конгресс вынужден принимать лишь временные законы о расходах, которые были уже трижды одобрены.

Ранее стало известно, что республиканцы в Палате представителей уже ожидают приостановку федерального правительства на фоне отсутствия решения о продолжении его финансирования. Предполагается, что шатдаун может продлиться несколько дней.