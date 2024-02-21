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07:21, 21 февраля 2024Мир

Конгрессмены США предрекли американскому правительству шатдаун

Axios: республиканцы ожидают приостановку работы американского правительства

Фото: Lantyukhov Sergey / news.ru / Global Look Press

Республиканцы в Палате представителей США ожидают приостановку федерального правительства (шатдаун) на фоне отсутствия решения о продолжении его финансирования. Об этом пишет издание Axios со ссылкой на источники.

«За закрытыми дверями республиканцы в палате представителей перешли от оптимистически осторожной позиции к ожиданию шатдауна правительства», — сказано в статье.

Как подчеркивается, правительство все-таки прекратит свою работу из-за отсутствия как постоянного бюджета, так и непринятия очередной временной резолюции. Эксперты предсказывают шатдаун, который будет длиться несколько дней, говорится в материале.

Ранее президент США Джо Байден подписал закон о временном финансировании правительства, позволивший избежать шатдауна.

17 января Сенат США проголосовал за принятие законопроекта временного финансирования правительства, который позволит предотвратить его частичное закрытие (шатдаун) 20 января. До этого проект согласовали демократы и республиканцы в Конгрессе США.

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      Марина Совина
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