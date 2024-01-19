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21:52, 19 января 2024Мир

Байден подписал позволяющий избежать шатдауна в США закон

Байден подписал закон о финансировании, позволивший избежать шатдауна в США
Джо Байден

Джо Байден. Фото: Chris Kleponis / Globallookpress

Президент США Джо Байден подписал закон о временном финансировании правительства, позволивший избежать шатдауна. Об этом сообщает Белый дом.

Крайним сроком для подписи документа являлось 19 декабря, прежде чем 20 января произошла бы приостановка работы государственных органов власти.

Проект резолюции по-прежнему не включает в себя финансирование Украины. Средства запрошены администрацией главы государства отдельно, однако Конгресс до сих пор не одобрил их выделение.

17 января Сенат США проголосовал за принятие законопроекта временного финансирования правительства, который позволит предотвратить его частичное закрытие (шатдаун) 20 января. До этого проект согласовали демократы и республиканцы в Конгрессе США.

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      Марина Совина
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