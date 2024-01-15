Конгресс США согласовал проект временного финансирования правительства

Bloomberg: в Конгрессе США согласовали проект финансирования правительства

Демократы и республиканцы в Конгрессе США согласовали проект временного финансирования правительства, чтобы предотвратить его частичное закрытие (шатдаун) 20 января. Об этом сообщает Bloomberg в понедельник, 15 января.

«Чтобы избежать закрытия, потребуется двухпартийное сотрудничество в Сенате и Палате представителей, чтобы быстро принять законопроект и отправить его на стол президента до крайнего срока в пятницу», — заявил лидер демократического большинства в Сенате Чак Шумер.

Он также отметил, что 16 января Сенат США начнет процесс голосования по законопроекту.

Ранее газета Politico сообщила, что Конгресс США может принять компромиссный законопроект о продолжении финансирования работы правительства до марта 2024 года. По данным издания, Палате представителей и Сенату удалось согласовать данный проект, притом что спикер нижней палаты Конгресса США Майк Джонсон выражал свое недовольство по поводу него и отвергал его ранее.