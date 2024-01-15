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09:22, 15 января 2024Мир

Конгресс США согласовал проект временного финансирования правительства

Bloomberg: в Конгрессе США согласовали проект финансирования правительства

Фото: Leah Millis / Reuters

Демократы и республиканцы в Конгрессе США согласовали проект временного финансирования правительства, чтобы предотвратить его частичное закрытие (шатдаун) 20 января. Об этом сообщает Bloomberg в понедельник, 15 января.

«Чтобы избежать закрытия, потребуется двухпартийное сотрудничество в Сенате и Палате представителей, чтобы быстро принять законопроект и отправить его на стол президента до крайнего срока в пятницу», — заявил лидер демократического большинства в Сенате Чак Шумер.

Он также отметил, что 16 января Сенат США начнет процесс голосования по законопроекту.

Ранее газета Politico сообщила, что Конгресс США может принять компромиссный законопроект о продолжении финансирования работы правительства до марта 2024 года. По данным издания, Палате представителей и Сенату удалось согласовать данный проект, притом что спикер нижней палаты Конгресса США Майк Джонсон выражал свое недовольство по поводу него и отвергал его ранее.

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      Семен Александров
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