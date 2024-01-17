В Сенате США приняли законопроект временного финансирования правительства

NYT: Сенат США проголосовал за проект временного финансирования правительства

Сенат США проголосовал за принятие законопроекта временного финансирования правительства, который позволит предотвратить его частичное закрытие (шатдаун). Об этом сообщает The New York Times (NYT).

За принятие проекта, который временно продлит финансирование некоторых федеральных агентств до 1 марта, а других — до 8 марта, проголосовали 68 американских сенаторов. Против выступили 13 законодателей.

Отмечается, что голосование отразило широкую поддержку в Сенате этой меры, которой, возможно, предстоит встретить более сильное сопротивление в Палате представителей. Там крайне правые республиканцы выступают против соглашения о расходах и отказываются его поддерживать.

«Ключом к завершению нашей работы на этой неделе станет двухпартийное сотрудничество в обеих палатах. Вы не сможете принять эти законопроекты без поддержки республиканцев и демократов как в Палате представителей, так и в Сенате», — сказал лидер демократического большинства в Сенате Чак Шумер.

Он предупредил, что «небольшая группа крайне правых экстремистов, похоже, полна решимости сделать шатдаун реальностью».

Ранее демократы и республиканцы в Конгрессе США согласовали проект временного финансирования правительства, чтобы не допустить его частичное закрытие 20 января. По словам Шумера, потребуется двухпартийное сотрудничество в Сенате и Палате представителей, чтобы быстро принять законопроект и отправить его на подпись президенту США Джо Байдену до крайнего срока 19 января.