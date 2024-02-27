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22:09, 27 февраля 2024Мир

Украине предрекли поражение без помощи США

Американский сенатор Шумер: Украина проиграет без помощи США

Фото: Unsplash

Лидер демократов в Сенате США Чак Шумер выступил с заявлением по итогам переговоров американского президента Джо Байдена и партийного руководства Конгресса. Его слова приводит РИА Новости.

Шумер заявил, что в конфликте с Россией Украина проиграет без помощи США, а союзники Вашингтона отвернутся от него при таком развитии событий. «Консенсус в комнате был о том, что (президент Украины Владимир — прим. "Ленты.ру") Зеленский и Украина проиграют войну, если мы не предоставим вооружения быстро», — отметил сенатор.

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По словам политика, американская помощь не может ждать одобрения, поскольку Вашингтон не позволит Киеву уступить Москве. «В лучшем случае в НАТО будет раскол, союзники отвернутся от США», — спрогнозировал он.

По словам Шумера, на данный момент на Украине простаивают четыре бригады Вооруженных сил страны (ВСУ), поскольку у них нет нужной техники для участия в боевых действиях.

27 февраля Байден обсудил с лидерами Конгресса США Украину и шатдаун правительства. «Необходимо найти решение по финансированию правительства. Думаю, мы сможем это сделать», — призвал оню

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      Марина Совина
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