Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
20:25, 27 февраля 2024Мир

Байден обсудил с лидерами Конгресса США Украину и шатдаун правительства

Президент США Байден на встрече с лидерами Конгресса обсудил Украину и шатдаун

Фото: Elizabeth Frantz / Reuters

Президент США Джо Байден встретился в Белом доме с лидерами Конгресса и обсудил помощь Украине, а также меры по предотвращению шатдауна правительства. Об этом сообщает Reuters.

В начале встречи американский лидер отметил, что США необходимо найти решение для финансирования правительства, одновременно оказывая помощь Украине и избегая экономически разрушительного закрытия правительства.

«Необходимо найти решение по финансированию правительства. Думаю, мы сможем это сделать», — сказал глава Белого дома.

Политик также заявил о срочной необходимости помощи Украине и назвал последствия бездействия ужасными.

Ранее стало известно, что Байден встретится со спикером Палаты представителей Майком Джонсоном, лидером большинства в Сенате Чаком Шумером, лидер меньшинства в Палате представителей Хакимом Джеффрисом и лидером меньшинства в Сенате Митчем Макконнеллом, чтобы содействовать компромиссу для принятия законопроектов по государственным ассигнованиям во избежание шатдауна правительства.

Что думаешь? Оцени!
      Семен Александров
      Обсудить
      Последние новости

      «Балтика никогда не станет морем НАТО». В Калининграде ответили на угрозы Литвы нейтрализовать город

      Силуанов прокомментировал антироссийские санкции словами «караван идет»

      ВСУ подтвердили отход из Северного и Степового в ДНР

      В Британии заявили о нехватке боеприпасов из-за Украины

      Ветер разогнал пассажирские самолеты быстрее скорости звука. Из-за глобального потепления таких случаев станет больше

      Названо условие снижения влияния санкций на Россию

      Раскрыты доступные способы вернуть интерес к сексу

      Премьер Эстонии призвала быстрее лишить россиян избирательных прав

      Экс-глава НПО «Космос» умер в Москве

      Валиева вошла в состав жюри Высшей лиги КВН

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше