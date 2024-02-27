Байден обсудил с лидерами Конгресса США Украину и шатдаун правительства

Президент США Байден на встрече с лидерами Конгресса обсудил Украину и шатдаун

Президент США Джо Байден встретился в Белом доме с лидерами Конгресса и обсудил помощь Украине, а также меры по предотвращению шатдауна правительства. Об этом сообщает Reuters.

В начале встречи американский лидер отметил, что США необходимо найти решение для финансирования правительства, одновременно оказывая помощь Украине и избегая экономически разрушительного закрытия правительства.

«Необходимо найти решение по финансированию правительства. Думаю, мы сможем это сделать», — сказал глава Белого дома.

Политик также заявил о срочной необходимости помощи Украине и назвал последствия бездействия ужасными.

Ранее стало известно, что Байден встретится со спикером Палаты представителей Майком Джонсоном, лидером большинства в Сенате Чаком Шумером, лидер меньшинства в Палате представителей Хакимом Джеффрисом и лидером меньшинства в Сенате Митчем Макконнеллом, чтобы содействовать компромиссу для принятия законопроектов по государственным ассигнованиям во избежание шатдауна правительства.