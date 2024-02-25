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18:40, 25 февраля 2024Бывший СССР

Зеленский заявил о необходимости разблокировать помощь от США в течение месяца

Зеленский: разблокировка в Конгрессе помощи из США нужна в течение месяца

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Зеленский потребовал разблокировать от американского Конгресса предоставление помощи Украине. Об этом в своем Telegram-канале сообщает издание stranaua.

По данным издания, во время пресс-конференции Зеленскому задали вопрос о возобновлении поставок оружия из США. Отвечая, глава государства заявил, что Украине нужна разблокировка американской помощи в Конгрессе в течение одного месяца.

23 февраля лидер демократического большинства в верхней палате Конгресса Чак Шумер рассказал, что в личной беседе Владимир Зеленский признал, что без возобновления помощи со стороны Штатов Украина потерпит поражение в конфликте с Россией.

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      Владимир Седов
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