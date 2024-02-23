Зеленский признал поражение Украины без американской помощи

Сенатор Шумер: Зеленский сказал, что Украина проиграет без помощи США

Владимир Зеленский рассказал американским сенаторам, что без возобновления помощи со стороны Штатов Украина потерпит поражение в конфликте с Россией. Об этом заявил лидер демократического большинства в верхней палате Конгресса Чак Шумер в соцсети Х.

«Зеленский сказал мне и нашей делегации, что Украина проиграет войну с тяжелыми последствиями для украинского народа, США и демократии без этой жизненно важной помощи», — отметил он.

Шумер также призвал Палату представителей США утвердить разработанный и принятый Сенатом законопроект. Документ предполагает выделение более 60 миллиардов долларов в помощь Украине. При этом американские власти говорят, что еще в декабре прошлого года исчерпали средства на поддержку Украины.

Ранее Владимир Зеленский заявил о проблемах с поставкой военной помощи от западных стран. По его словам, не все поставки были осуществлены вовремя и не все поставки осуществлены в обещанных объемах.

Также Зеленский выразил мнение, что мир не готов к поражению России в вооруженном конфликте. По его словам, без помощи Запада Украина не сможет поддерживать оборону и укреплять экономику, что позволило бы ей нарастить производство собственных вооружений.