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13:05, 23 февраля 2024Бывший СССР

Зеленский заявил о неготовности мира к поражению России

Зеленский: мир не готов к поражению России в конфликте с Украиной

Фото: Tobias Schwarz / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью каналу Fox News выразил мнение, что мир не готов к поражению России в вооруженном конфликте.

«Мир на самом деле не готов к тому, что [президент России Владимир] Путин может потерять свою власть. Мир боится перемен в Российской Федерации», — сказал Зеленский в ответ на вопрос журналиста, когда закончится война на Украина.

Зеленский в очередной раз указал, что без помощи Запада Украина не сможет поддерживать оборону и укреплять экономику, что в свою очередь позволило бы ей нарастить производство собственных вооружений.

Ранее американское издание The Hill заявило, что победа Украины в конфликте с Россией уже невозможна. Журналисты обратили внимание, что у Вооруженных сил республики кончаются войска и боеприпасы, в то время как у Российской армии они в избытке.

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      Мария Борисова
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