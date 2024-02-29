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23:58, 29 февраля 2024Мир

Белый дом заявил об отсутствии вариантов помочь Украине в обход Конгресса

Белый дом: возможности возобновить военную помощь Киеву в обход Конгресса нет

Фото: Kevin Wurm / Reuters

Белый дом заявил, что по-прежнему не видит возможности возобновить военную помощь Украине без утверждения Конгрессом США запроса на дополнительное финансирование. Об этом сообщает РИА Новости.

Ранее в американских СМИ появились сообщения о том, что президент США Джо Байден ждет от G7 плана использования замороженных российских активов. В свою очередь Пентагон рассматривает вариант поставок за счет остающихся у него четырех миллиардов долларов.

29 февраля сообщалось, что администрация президента США рассматривает возможность срочно поделиться с Украиной крайне необходимым оружием и боеприпасами из запасов Пентагона.

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      Юлия Мискевич
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