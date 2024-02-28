США задумались задействовать последние 4 миллиарда долларов на помощь Украине

CNN: США могут задействовать последние 4 млрд долларов на военную помощь Украине

США могут задействовать последние 4 миллиарда долларов на военную помощь Украине. Об этом сообщает CNN cо ссылкой на многочисленных представителей американского Министерства обороны.

Отмечается, что у Пентагона по-прежнему имеется около 4 миллиардов долларов президентских средств для Украины, что позволяет использовать свои собственные запасы для отправки военной техники в Киев.

По словам американских чиновников, никаких решений пока не принято, но разговоры об таком варианте и других потенциальных планах Б становятся все более актуальными в последние несколько недель, поскольку ситуация на поле боя на Украине становится все более тяжелой.

Источники телеканала заявили, что департамент может пойти дальше и потратить часть этих 4 миллиардов долларов, даже не найдя внутри страны денег, которые можно было бы использовать для их пополнения.

Ранее президент США Джо Байден на встрече с лидерами обеих палат Конгресса предупредил, что Украину ждут катастрофические последствия без выделения нового пакета помощи от Вашингтона.