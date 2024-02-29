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18:37, 29 февраля 2024Мир

В США захотели дать Украине шанс продержаться до нового пакета военной помощи

NYT: Пентагон может срочно поделиться с Украиной оружием из своих запасов

Фото: Christoph Soeder / Globallookpress.com

Администрация президента США Джо Байдена рассматривает возможность срочно поделиться с Украиной крайне необходимым оружием и боеприпасами из запасов Пентагона, несмотря на то, что у правительства закончились деньги на их замену, сообщает The New York Times (NYT) со ссылкой на двух американских чиновников и высокопоставленного конгрессмена.

«Я знаю, что этот вопрос рассматривается», — заявил глава комитета Сената США по вооруженным силам Джек Рид. Политик добавил, что эта мера может «выиграть время» для Украины и дать ее войскам шанс продержаться до согласования Конгрессом США нового пакета военной помощи.

Заимствование запасов Пентагона для поставок Украине практикуется давно, однако на данный момент у США оказался исчерпан фонд средств, позволявший возмещать запас боеприпасов. Из-за этого американские власти приостановили поставки, не захотев рисковать обороноспособностью США.

Однако идея отправки Украине боеприпасов без возможности их заменить набирает все больше сторонников. Это связано с тем, что Вооруженные силы Украины находятся «в самом опасном положении с первых месяцев войны»: по информации западных аналитиков, у Киева заканчиваются артиллерия, средства ПВО и другие боеприпасы.

Ранее сообщалось, что у Пентагона осталось около четырех миллиардов долларов из президентских средств, которые могут быть потрачены на военную помощь Киеву.

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