Глава ЦРУ предрек еще большие потери территорий на Украине
Глава ЦРУ Бернс заявил, что Украина может лишиться еще больших территорий
Украина может лишиться еще больших территорий. Об этом предупредил Глава ЦРУ Уильям Бернс на слушаниях в Сенате.
По его словам, такой вариант неизбежен, если Запад прекратит поставки оружия Киеву. «В 2024 году вы увидите еще больше примеров, подобных Авдеевке», — заявил руководитель разведслужбы.
Ранее профессор Чикагского университета Джон Миршаймер предрек, что Российская армия возьмет под свой контроль еще больше территорий Украины перед тем, как власти западных стран призовут Киев к началу мирных переговоров с Москвой. Он отметил, что ставка Запада на то, что дополнительные поставки оружия помогут украинской армии справиться с наступлением российских военных, оказалась ошибочной.