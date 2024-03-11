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23:47, 11 марта 2024Бывший СССР

Глава ЦРУ предрек еще большие потери территорий на Украине

Глава ЦРУ Бернс заявил, что Украина может лишиться еще больших территорий

Фото: Nathan Howard / Reuters

Украина может лишиться еще больших территорий. Об этом предупредил Глава ЦРУ Уильям Бернс на слушаниях в Сенате.

По его словам, такой вариант неизбежен, если Запад прекратит поставки оружия Киеву. «В 2024 году вы увидите еще больше примеров, подобных Авдеевке», — заявил руководитель разведслужбы.

Ранее профессор Чикагского университета Джон Миршаймер предрек, что Российская армия возьмет под свой контроль еще больше территорий Украины перед тем, как власти западных стран призовут Киев к началу мирных переговоров с Москвой. Он отметил, что ставка Запада на то, что дополнительные поставки оружия помогут украинской армии справиться с наступлением российских военных, оказалась ошибочной.

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      Марина Совина
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