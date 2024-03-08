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15:58, 8 марта 2024Мир

В США заявили о стремительном ухудшении ситуации на Украине

Профессор Миршаймер: РФ возьмет под контроль еще больше территорий Украины

Фото: Zhang Nan / Globallookpress.com

Российская армия возьмет под свой контроль еще больше территорий Украины перед тем, как власти западных стран призовут Киев к началу мирных переговоров с Москвой. Об этом заявил профессор Чикагского университета Джон Миршаймер в интервью YouTube-каналу Daniel Davis / Deep Dive.

Эксперт также предупредил, что в настоящее время ситуация на фронте стремительно ухудшается. На этом фоне единственным выходом из затруднительного положения станет дипломатический путь. «Администрации (президента США Джо Байденаприм. «Ленты.ру») придется поработать с украинцами, чтобы подтолкнуть их к переговорам с русскими», — резюмировал Миршаймер.

Как полагает аналитик, ставка властей западных стран на то, что дополнительные поставки оружия украинской армии помогут ей справиться с наступлением российских военных, является ошибочной. Только начало мирных переговоров могло бы остановить усиление геополитической напряженности в регионе, заключил американский профессор.

Ранее лидер французской политической партии «Патриоты» Флориан Филиппо обвинил власти республики и НАТО в затягивании конфликта на Украине. По его словам, на Западе целенаправленно запрещают Киеву начинать какие-либо переговоры с Москвой по поводу урегулирования геополитической напряженности.

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      Анатолий Акулов
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