Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
15:49, 8 марта 2024Мир

Во Франции обвинили НАТО в затягивании конфликта на Украине

Филиппо обвинил главу Франции Макрона и НАТО в затягивании конфликта на Украине
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: Alexis Sciard / Globallookpress.com

Президент Франции Эммануэль Макрон и НАТО делают все возможное, чтобы затянуть конфликт на Украине. Об этом заявил лидер французской политической партии «Патриоты» Флориан Филиппо в соцсети X.

Политик обвинил власти западных стран и Североатлантического альянса в запрете Украине вести переговоры по поводу мирного урегулирования конфликта с Россией. На этом фоне Филиппо призвал их прекратить подобную тактику «ради мира».

До этого лидер Французской коммунистической партии Фабьен Руссель со ссылкой на слова Макрона сообщил, что российская сторона якобы попросила о прекращении огня на Украине. Однако глава республики призвал власти западных стран не соглашаться на требования РФ, чтобы не позволить конфликту превратиться в «замороженный» и не дать России возможности «перевооружиться».

Филиппо назвал подобную аргументацию «бомбой». «Это доказывает, что Макрон и его клика в НАТО делают все, чтобы затянуть конфликт на Украине», — заключил французский политик.

Ранее Филиппо призвал французов свергнуть Макрона за его слова об отсутствии лимитов по Украине. В противном случае, как считает Филиппо, французские войска могут быть отправлены на Украину, а ядерное оружие республики — передано во внешнее распоряжение Евросоюза.

Что думаешь? Оцени!
      Анатолий Акулов
      Обсудить
      Последние новости

      «Он был марионеткой Путина и Си». Трамп увидел вину Байдена в начале конфликта на Украине

      Глава Гагаузии призвала Молдавию дружить с Россией

      Зеленский обвинил Путина в неуважении

      МИД Ирана предложил исключить Израиль из комиссии ООН по делам женщин

      Тещу премьера Британии выдвинули в верхнюю палату парламента Индии

      Названы две возможные цели встречи Зеленского и Эрдогана

      Названо число служащих в ВСУ женщин

      Названы проблемы с назначением нового генсека НАТО

      Появилось видео массового завала лыжниц на Спартакиаде

      Дубль центрального защитника принес ЦСКА победу над «Крыльями Советов» в РПЛ

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше