Филиппо: нужно свергнуть Макрона за слова об отсутствии лимитов по Украине

Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил, что французам нужно свергнуть действующего президента Эммануэля Макрона за слова об отсутствии лимитов по Украине. Соответствующее сообщение опубликовано в аккаунте политика в социальной сети X.

«Макрон только что подтвердил всем своим собеседникам, что у него нет границ и нет красных линий в войне с Россией! (…) Невозможно представить, что этот человек, эта безумная марионетка НАТО и глубинного государства, до сих пор не свергнут!» — отметил политик, заявив, что это означает готовность Макрона к отправке французских войск на Украину или даже к предоставлению ядерного оружия в распоряжение ЕС.

Ранее Филиппо заявил, что Макрон может предпринять попытку запугать оппозиционных политиков угрозой со стороны России, чтобы они поддержали дополнительную помощь Украине. «На встрече с лидерами партий в четверг он попытается запудрить им мозги, сказать, что "русские нам очень угрожают, и у вас нет выбора"», — предупредил политик в соцсетях.