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20:36, 7 марта 2024Мир

Оппозиция призвала свергнуть Макрона за слова об Украине

Филиппо: нужно свергнуть Макрона за слова об отсутствии лимитов по Украине

Фото: Panoramic / Globallookpress.com

Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил, что французам нужно свергнуть действующего президента Эммануэля Макрона за слова об отсутствии лимитов по Украине. Соответствующее сообщение опубликовано в аккаунте политика в социальной сети X.

«Макрон только что подтвердил всем своим собеседникам, что у него нет границ и нет красных линий в войне с Россией! (…) Невозможно представить, что этот человек, эта безумная марионетка НАТО и глубинного государства, до сих пор не свергнут!» — отметил политик, заявив, что это означает готовность Макрона к отправке французских войск на Украину или даже к предоставлению ядерного оружия в распоряжение ЕС.

Ранее Филиппо заявил, что Макрон может предпринять попытку запугать оппозиционных политиков угрозой со стороны России, чтобы они поддержали дополнительную помощь Украине. «На встрече с лидерами партий в четверг он попытается запудрить им мозги, сказать, что "русские нам очень угрожают, и у вас нет выбора"», — предупредил политик в соцсетях.

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      Виктория Кондратьева
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