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14:03, 7 марта 2024Мир

Во Франции предупредили о попытке Макрона запугать политиков русской угрозой

Политик Филиппо: Макрон запугает оппозицию русской угрозой ради помощи Украине

Фото: Eva Korinkova / Reuters

Президент Франции Эммануэль Макрон может предпринять попытку запугать оппозиционных политиков угрозой со стороны России, чтобы они поддержали дополнительную помощь Украине. Об этом сообщил глава французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо, его слова приводит РИА Новости.

«На встрече с лидерами партий в четверг он попытается запудрить им мозги, сказать, что "русские нам очень угрожают, и у вас нет выбора"», — предупредил политик.

Филиппо связал возможное поведение Макрона с критикой, которая обрушилась на него после его слов об отправке европейских военных на Украину. Большинство французских политиков и лидеров партий обвинили президента в легкомыслии и попытке втянуть Францию в военный конфликт.

Ранее Макрон сообщил о намерении обсудить ситуацию на Украине с экс-президентами Франции Николя Саркози и Франсуа Олландом. Это намерение связали с попыткой не допустить раскола в государстве после того, как Макрон допустил отправку войск Евросоюза на Украину.

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      Елизавета Мытарева
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