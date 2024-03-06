Макрон обсудит ситуацию на Украине с бывшими президентами Франции
Макрон обсудит ситуацию на Украине с экс-президентами Франции Саркози и Олландом
Президент Франции Эммануэль Макрон обсудит ситуацию на Украине со своими предшественниками Николя Саркози и Франсуа Олландом. Об этом сообщает радиостанция Europe 1.
«Макрон хочет "измерить температуру" левых и правых. Глава государства хочет проконсультироваться с бывшими президентами, сравнить их диаметрально противоположные взгляды на то, какого поведения придерживаться в отношении России», — отмечается в материале радиостанции.
Авторы также подчеркивают, что таким решением французский лидер хочет сохранить национальное единство, не допустив внутриполитического раскола по украинскому кризису.
Ранее Макрон призвал забыть о трусости после отказа НАТО посылать войска на Украину, а также усилить поддержку Киева.