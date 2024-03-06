Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
19:10, 6 марта 2024Мир

Макрон обсудит ситуацию на Украине с бывшими президентами Франции

Макрон обсудит ситуацию на Украине с экс-президентами Франции Саркози и Олландом

Фото: Gonzalo Fuentes / Reuters

Президент Франции Эммануэль Макрон обсудит ситуацию на Украине со своими предшественниками Николя Саркози и Франсуа Олландом. Об этом сообщает радиостанция Europe 1.

«Макрон хочет "измерить температуру" левых и правых. Глава государства хочет проконсультироваться с бывшими президентами, сравнить их диаметрально противоположные взгляды на то, какого поведения придерживаться в отношении России», — отмечается в материале радиостанции.

Авторы также подчеркивают, что таким решением французский лидер хочет сохранить национальное единство, не допустив внутриполитического раскола по украинскому кризису.

Ранее Макрон призвал забыть о трусости после отказа НАТО посылать войска на Украину, а также усилить поддержку Киева.

Что думаешь? Оцени!
      Максим Габриелян
      Обсудить
      Последние новости

      Кортеж Зеленского мог попасть под удар в Одессе. Он приезжал туда на встречу с премьером Греции. Что об этом известно?

      США резко нарастили запасы нефти

      «Ак Барс» сократил отставание в серии плей-офф Кубка Гагарина с «Автомобилистом»

      Путин призвал сократить время в пути поездов из Москвы до Черного моря

      Во «ВКонтакте» появилась уникальная функция

      Валя Карнавал показала фигуру в откровенном бикини и вызвала споры в сети

      Двух высокопоставленных российских полицейских арестовали по делу о расправе

      Российская стюардесса сделала фото в самолете и взбудоражила иностранцев

      Макрон обсудит ситуацию на Украине с бывшими президентами Франции

      Российский Су-30 перехватил три самолета ВВС Великобритании над Черным морем

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше