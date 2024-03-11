Белый дом не внес в бюджет США пункт о «критически важной» помощи Украине

Белый дом: в бюджет США на 2025 год не включена критически важная помощь Украине

Белый дом представил проект бюджета на 2025 финансовый год, при этом в его содержании не включен пункт о предоставлении Украине «критически важной» помощи сверх той суммы, которая до сих пор находится на обсуждении Конгресса. Соответствующий документ опубликован на сайте американского правительства.

Отмечается, что подобное решение было принято из-за отсутствия согласия по вопросу поддержки Киева среди американских законодателей на сумму более 61,5 миллиарда долларов». «Бюджет не может обеспечить критически важную помощь Украине, которая требует принятия мер Конгрессом», — резюмировали авторы документа.

Ранее стало известно, что в проекте бюджета США на 2025 год уже заложены ассигнования в размере 1,5 миллиарда долларов, которые планируется потратить на «сдерживание России». «Запрос [Белого дома] (...) включает выделение 1,5 миллиарда долларов на противодействие агрессии Кремля», — говорится в тексте.