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20:44, 11 марта 2024Мир

Белый дом не внес в бюджет США пункт о «критически важной» помощи Украине

Белый дом: в бюджет США на 2025 год не включена критически важная помощь Украине
Джо Байден

Джо Байден. Фото: Leah Millis / Reuters

Белый дом представил проект бюджета на 2025 финансовый год, при этом в его содержании не включен пункт о предоставлении Украине «критически важной» помощи сверх той суммы, которая до сих пор находится на обсуждении Конгресса. Соответствующий документ опубликован на сайте американского правительства.

Отмечается, что подобное решение было принято из-за отсутствия согласия по вопросу поддержки Киева среди американских законодателей на сумму более 61,5 миллиарда долларов». «Бюджет не может обеспечить критически важную помощь Украине, которая требует принятия мер Конгрессом», — резюмировали авторы документа.

Ранее стало известно, что в проекте бюджета США на 2025 год уже заложены ассигнования в размере 1,5 миллиарда долларов, которые планируется потратить на «сдерживание России». «Запрос [Белого дома] (...) включает выделение 1,5 миллиарда долларов на противодействие агрессии Кремля», — говорится в тексте.

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      Виктория Кондратьева
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