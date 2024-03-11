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20:03, 11 марта 2024Мир

Белый дом обозначил размер трат на сдерживание России

Белый дом: США потратят 1,5 миллиарда долларов на сдерживание России

Фото: Leah Millis / Reuters

В проекте бюджета США на 2025 год уже заложены ассигнования в размере 1,5 миллиарда долларов, которые планируется потратить на «сдерживание России». Подобная информация опубликована на сайте американского правительства.

«Запрос [Белого дома] (...) включает выделение 1,5 миллиарда долларов на противодействие агрессии Кремля», — говорится в тексте проекта документа.

При этом отмечается, что в проект бюджета из-за отсутствия согласия по вопросу поддержки Киева не были включены «ассигнования на нужды Украины». «Бюджет не может обеспечить критически важную помощь Украине, которая требует принятия мер Конгрессом», — резюмировали авторы документа.

Ранее стало известно, что из-за задержек финансовой помощи из США Украина начала вести переговоры с другими странами G7, особенно с Японией и Канадой; длительное отсутствие средств вынуждает Киев рассматривать «план C», поскольку страна достигла предела своих возможностей.

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      Виктория Кондратьева
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