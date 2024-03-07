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13:37, 7 марта 2024Россия

Мужчина пострадал при атаке дрона-камикадзе ВСУ на российский регион

Губернатор Гладков: мужчина пострадал при атаке дрона ВСУ на окраину Наумовки
СюжетАтаки ВСУ на Белгородскую область

Фото: Dmitry Golubovich / Globallookpress.com

Мужчина пострадал при атаке дрона-камикадзе Вооруженных сил Украины (ВСУ) на окраину села Наумовка в Белгородской области. Об этом сообщил губернатор российского региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

«В результате его [беспилотника] падения с последующей детонацией ранение получил мирный житель — у мужчины осколочные ранения брюшной полости», — уточнил губернатор.

По его данным, раненного при атаке беспилотника местного жителя доставили в городскую больницу Белгорода. Врачи сейчас оказывают ему всю необходимую помощь.

В четверг, 7 марта, в Белгороде и Белгородском районе объявляли сигнал ракетной опасности. Тогда жителей призвали не подходить к окнам и укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами. Впоследствии угрозу атаки отменили, об ударах ВСУ не сообщалось.

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      Анастасия Шейкина
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