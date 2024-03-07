В Белгороде запустили сигнал ракетной опасности

В Белгороде и Белгородском районе запустили сигнал ракетной опасности

В Белгороде и Белгородском районе запустили сигнал ракетной опасности. Об этом сообщил губернатор российского приграничного региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«В Белгороде и Белгородском районе запущена сирена ракетной опасности. Если вы находитесь дома — не подходите к окнам. Укройтесь в помещениях без окон со сплошными стенами», — пояснил он.

Находящихся на улице граждан он призвал спуститься в укрытие или другое безопасное место.

Тревога в городе и районе продлилась четыре минуты. В 12:59 по московскому времени Гладков опубликовал пост о ее отмене.

Ранее, в декабре 2023 года, президент России Владимир Путин предупреждал министра обороны Сергея Шойгу, что «маленькие дрончики» из фанеры также представляют опасность для российской инфраструктуры. По его словам, пропускать такие беспилотники на территорию России нельзя.