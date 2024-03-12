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14:58, 12 марта 2024Россия

Удар беспилотника по магазину в Белгороде попал на видео

Shot опубликовал видео с моментом удара беспилотника по магазину в Белгороде
СюжетРакетные удары по Украине:

В сети появились кадры с моментом удара беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) по магазину в Белгороде. Видео опубликовал Shot в Telegram.

На записи слышно похожий на стрельбу громкий щелкающий звук, после чего в кадр попадает дрон, который быстро снижается, врезается в здание и взрывается. В этот момент очевидец, снимавший ролик, едва не роняет телефон.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что дрон ВСУ атаковал коммерческое предприятие в Белгороде. По его словам, сотрудники Росгвардии сбили беспилотник из стрелкового оружия. Он подчеркнул, что разрушений и пострадавших нет. Другой информации губернатор не предоставил.

Помимо этого, днем 12 марта беспилотник атаковал здание администрации Белгорода. В результате пострадали две женщины. Одна из них получила осколочные ранения, вторая была контужена. Гладков рассказал, что взрыв дрона выбил в здании окна и посек фасад

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      Константин Лысяков
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