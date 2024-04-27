Стало известно о рычагах влияния США на Украину

CNN: США получили дополнительные рычаги влияния на Украину

Власти США получили дополнительные рычаги влияния на Украину после предоставления ей финансовой помощи на десятки миллиардов долларов. Об этом сообщил телеканал CNN.

По мнению экспертов, американская сторона до сих пор еще не влияла на Киев. «Новое вливание помощи дает США много рычагов воздействия на Украину и Израиль. До сих пор Вашингтон по большей части отказывался использовать свое влияние, но он должен сделать это сейчас, иначе у мира в ближайшем будущем не будет шансов», — высказались они.

Ранее стало известно, что американцы разделились во мнениях относительно того, следует ли США продолжать направлять больше помощи Украине.

По итогам опроса YouGov, 28 процентов опрошенных американцев поддерживают увеличение помощи Украине, однако 29 процентов респондентов говорят, что США следует сократить помощь. При этом 26 процентов американских граждан ответили, что поддержка Вашингтоном Киева должна остаться на том же уровне.