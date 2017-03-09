Малкин оформил хет-трик Горди Хоу в игре против «Виннипег Джетс»

Российский форвард «Питтсбург Пингвинс» Евгений Малкин оформил хет-трик Горди Хоу (забросил шайбу, сделал голевую передачу и подрался) во встрече регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Виннипег Джетс». Об этом сообщается на сайте лиги.

Матч завершился победой «пингвинов» со счетом 7:4. Малкин дважды поразил ворота соперника (12-я и 31-я минуты), на 30-й минуте сделал результативную передачу, а в начале встречи получил пятиминутный штраф за драку.

Горди Хоу — бывший канадский хоккеист, в составе «Детройт Ред Уингс» четырежды выигрывал Кубок Стэнли (1950, 1952, 1954, 1955).