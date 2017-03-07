Панарин извинился за слова о нежелании заниматься сексом с негритянкой

Форвард клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Чикаго Блэкхокс» и сборной России Артемий Панарин извинился за слова о нежелании заниматься сексом с чернокожими женщинами. Об этом сообщает Chicago Tribune.

«В 2012 году я был гостем на российском телешоу и позволил себе нетактичные комментарии, о которых я глубоко сожалею. Я понимаю, что мои слова были оскорбительными, и приношу за них извинения», — заявил 25-летний игрок.

Пять лет назад в рамках шоу на клубном телеканале подмосковного «Витязя», за который тогда играл Панарин, форвард в шутливой форме ответил на вопрос о том, чего бы он никогда не стал делать. «Заниматься сексом с негритянкой», — сказал хоккеист. Позже его высказывание в сети обнаружили американские журналисты.

Панарин выступает в НХЛ с 2015 года. По итогам прошлого сезона нападающий «Чикаго» был признан лучшим новичком лиги.