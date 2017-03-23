СКА вырвал победу у «Локомотива» в первом матче финала западной конференции КХЛ

Петербургский СКА обыграл ярославский «Локомотив» в первом матче финальной серии западной конференции Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в четверг, 23 марта, в Санкт-Петербурге и завершилась со счетом 5:4 (1:0, 0:2, 3:2, 1:0) в пользу хозяев. За пять минут до конца третьего периода гости выигрывали со счетом 4:2 после шайб Дмитрия Лугина (35 минута), Егора Аверина (37), Максима Тальбо (47) и Дениса Москалева (48). За армейцев две шайбы забросил Ярно Коскиранта, причем вторую — за 10 секунд до финальной сирены. Также за хозяев отличился Никита Гусев и дважды Патрик Херсли. Победную шайбу он забросил в овертайме — 73-й минуте.

Вторая встреча пройдет 25 марта в Петербурге. В пятницу пройдет первый финал восточной конференции. Магнитогорский «Металлург» примет казанский «Ак Барс».