У хоккеиста «Локомотива» угнали внедорожник Mercedes

У нападающего клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Локомотив» (Ярославль) Эмиля Галимова угнали внедорожник Mercedes. Об этом спортсмен сообщил в своем Instagram.

«Сегодня утром в городе Ярославль в промежутке с 4 до 6 утра угнали машину на проспекте Фрунзе. Может, кто что увидит, любую информацию просьба написать в директ! Вознаграждение обещаю! Кому не сложно, сделайте репост», — написал спортсмен.

У 24-летнего игрока пропал Mercedes GL 63, комплектация и год производства автомобиля неизвестны. Цена такой новой машины стартует от 5,3 миллиона рублей.

В нынешнем сезоне Галимов провел 42 матча в регулярном чемпионате КХЛ, в которых забросил пять шайб и сделал четыре результативные передачи. В плей-офф на счету форварда три игры, результативными действиями в них хоккеист не отметился.