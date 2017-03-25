Эксперт назвал будущих финалистов Кубка Гагарина

Бывший главный тренер клубов Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Металлург» (Магнитогорск) и «Авангард» (Омск) Федор Канарейкин назвал будущих финалистов Кубка Гагарина. Слова эксперта приводит «Советский спорт».

В финале Западной конференции сыграют петербургский СКА и ярославский «Локомотив», победителя Восточной конференции выявит матч между «Металлургом» и казанским «Ак Барсом». Сильнейшие в своих парах выйдут в финал Кубка Гагарина.

«Уверен, что обе серии будут упорные. Но я бы поставил на СКА и "Магнитку". Казанцев побеждать можно. Я уже говорил, мы на равных с ними играли», — заявил Канарейкин.

Специалист в сезоне 2016/2017 возглавлял «Авангард». В полуфинальной серии Восточной конференции с «Ак Барсом» его команда уступила с общим счетом 2:4. В результате руководство омского клуба решило не продлевать контракт с Канарейкиным.

Первый матч финальной серии Кубка Гагарина состоится 4 апреля.