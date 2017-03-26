«Металлург» обыграл «Ак Барс» в матче финала Восточной конференции КХЛ

Магнитогорский «Металлург» обыграл казанский «Ак Барс» во втором матче финальной серии Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча состоялась в воскресенье, 26 марта, в Магнитогорске и завершилась победой хозяев со счетом 2:0. Шайбы забросили Евгений Тимкин (2-я минута) и Данис Зарипов (31-я).

«Магнитка» повела в серии 2-0. Следующие матчи противостояния пройдут в Казани 28 и 30 марта.

В финале Западной конференции санкт-петербургский СКА ведет в серии с ярославским Локомотивом 2-0. Питерцы выиграли оба домашних матча.

25 марта бывший главный тренер «Магнитки» Федор Канарейкин назвал «Металлург» и СКА будущими участниками финала плей-офф КХЛ.