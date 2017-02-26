Мозякин стал первым набравшим 1000 очков хоккеистом в истории чемпионатов России

Капитан магнитогорского «Металлурга» Сергей Мозякин стал первым в истории чемпионатов России хоккеистом, набравшим тысячу очков. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

35-летний нападающий отличился в матче 1/8 финала Кубка Гагарина с «Куньлунем» из Пекина. На 39-й минуте поединка он вывел свою команду вперед — 2:1. На момент публикации новости счет во встрече оставался тем же.

За свою карьеру форвард забросил 473 шайбы и отдал 527 результативных передач в рамках отечественных чемпионатов.

3 февраля Мозякин забросил три шайбы в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) со СКА и превзошел рекорд результативности Алексея Морозова. Он набрал 84 очка, в то время как на счету выступавшего за казанский «Ак Барс» Морозова в сезоне-2006/07 было 83 балла.

Двумя днями ранее Мозякин побил рекорд Александра Радулова по количеству набранных очков в одном сезоне регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

В январе Мозякин установил рекорд по количеству заброшенных шайб в одном сезоне регулярного чемпионата КХЛ. Забросив 37-ю шайбу в матче с омским «Авангардом», он побил рекорд бывшего нападающего финского «Йокерита» Стива Мозеса.

Мозякин является двукратным обладателем Кубка Гагарина (2013/14, 2015/16) в составе «Металлурга». Нападающий дважды становился чемпионом мира (2008, 2009) со сборной России.