Каменский назвал причину победы СКА в финальной серии Западной конференции КХЛ

Олимпийский чемпион 1988 года и обладатель Кубка Стэнли Валерий Каменский в беседе с корреспондентом «Ленты.ру» заявил, что игрокам ярославского «Локомотива» не хватило опыта в финальной серии Западной конференции Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) с петербургским СКА.

«В этой серии обстоятельства сложились против "Локомотива". Ярославцам не хватило опытных исполнителей, которые могли бы реализовать свои моменты. Мастеров у СКА оказалось больше», — рассказал Каменский, отметив, что в четвертом матче серии между магнитогорским «Металлургом» и казанским «Ак Барсом» (3:0) клуб из Татарстана будет играть на победу.

«Им терять нечего. А тот факт, что СКА и "Металлург" проиграли лишь по одному матчу в течение плей-офф, говорит лишь о том, что эти команды на данный момент являются одними из сильнейших в лиге. К тому же, "Металлургу" сегодня предстоит встретиться с "Ак Барсом", так что еще посмотрим, в хоккее может случиться все что угодно», — подчеркнул эксперт.

Также он заявил, что в финале Кубка Гагарина ни один клуб не может считаться фаворитом.

«Финал есть финал, в нем не может быть фаворита. Две лучшие команды покажут искрометный хоккей. Никакой случайности в серии случиться не может», — подвел итог Каменский.

В свою очередь спортивный журналист Александр Кузмак заявил в комментарии Национальной службе новостей (НСН), что выход петербургской команды в финал был абсолютно предсказуем. «СКА — это самая сильная, богатая, успешная команда КХЛ, у которой нет проблем ни с составом, ни с деньгами, ни с менеджментом, ни с маркетингом — ни с чем вообще», — отметил он.

29 марта СКА обыграл «Локомотив» в четвертом матче серии и стал первым финалистом Кубка Гагарина. Встреча состоялась в Ярославле и завершилась победой гостей со счетом 2:1. Клуб из Санкт-Петербурга одержал четыре победы в четырех матчах с «Локомотивом».

Соперник СКА определится в противостоянии «Металлурга» и «Ак Барса». На данный момент команда из Магнитогорска ведет в серии со счетом 3:0. Четвертый поединок пройдет 30 марта.