Действующий чемпион Кубка Гагарина «Металлург» вышел в финал турнира

Магнитогорский «Металлург» обыграл казанский «Ак Барс» в четвертом матче полуфинала плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) и и вышел в финал Кубка Гагарина. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Четвертый матч серии состоялся в четверг, 30 марта, в Казани и завершился победой гостей со счетом 4:1. У магнитогорцев шайбы забросили Ян Коварж (6-я минута), Виктор Антипин (11), Сергей Мозякин (27) и Денис Платонов (46). Единственной шайбой в составе хозяев отметился Иржи Секач (19).

«Магнитка» выиграла серию всухую — 4-0. В финале Кубка Гагарина соперником магнитогорцев станет санкт-петербургский СКА, также всухую выигравший полуфинальную серию у ярославского «Локомотива».

В матче с «Ак Барсом» нападающий «Магнитки» Сергей Мозякин обновил рекорд чемпионатов страны по числу шайб, заброшенных в одном сезоне. Он записал на свой счет 54-ю шайбу в нынешнем сезоне, улучшив достижение хоккеиста московского ЦСКА Вениамина Александрова, забросившего 53 шайбы в чемпионате СССР в сезоне-1962/63.