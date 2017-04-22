Овечкин отомстил сопернику за силовой прием ударом клюшкой

Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин нанес колющий удар форварду «Торонто Мэйпл Лифс» Назему Кадри во время матча 1/4 финала Кубка Стэнли. Видеозапись момента появилась на YouTube-канале Sportsnetcanada.

Встреча прошла в Вашингтоне и завершилась победой хозяев площадки со счетом 2:1. В первом периоде Кадри въехал корпусом в опорную ногу Овечкина, в результате чего россиянин был вынужден покинуть лед. Форвард «Вашингтона» вернулся в игру во втором отрезке и ударил соперника концом клюшки в ребро.

Счет в серии до четырех побед — 3:2 в пользу «Вашингтона».